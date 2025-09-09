Протестующие подожгли офис президента Непала
Участники беспорядков в Непале подожгли офис президента страны в Калькутте. Об этом сообщает The Himalayan Times.
Ранее в этот день сообщалось, что протестующие подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» в районе Санепа.
Массовые протесты начались в столице страны в понедельник и вскоре охватили несколько крупных городов. Акции, которые в основном поддерживает молодёжь, СМИ уже окрестили «Революцией поколения Z». Поводом для волнений стала блокировка ряда крупных международных соцсетей. Запрет вызван несоблюдением требований министерства связи и информационных технологий по регистрации.
Старший партийный организатор главной оппозиционной Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди раскритиковал решение властей, заявив, что блокировка соцсетей может привести к хаосу в стране.
Читайте также: