Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Украине заявили о «российском следе» в убийстве Фарион

На Украине заявили о «российском следе» в убийстве Фарион

Украинские следователи заявили о «российском следе» в убийстве экс-депутата Рады
20 июля 2024, 05:02
Фото: istock / 3dmitry

Фото: istock / 3dmitry

Следователи допустили, что в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион присутствует «российский след». Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, передает Telegram-канал ​«Общественное».
«Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "российский след"», – заявил Клименко.

Он добавил, что по делу был проведен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.



В пятницу, 19 июля, бывший депутат Верховной Рады Украины скончалась в одной из львовских больниц после покушения на жизнь.

По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, а оружие не имело глушителя.

Подробнее об убийстве и личности Ирины Фарион читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В подполье сообщили шокирующую информацию о ВСУ

В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

Стали известны основные версии убийства Фарион
#россия
#украина
#мвд
#депутат
#верховная рада
В Севастополе объявили ракетную опасность
Губернатор Развозжаев: в Севастополе объявили и отменили ракетную опасность
20 июля 2024, 04:08

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Севастополе была объявлена ракетная угроза, позже ее отменили, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развозжаева.
Угроза баллистической ракеты была объявлена в 2:43 по московскому времени. Через пять минут тревога была отменена.

«Отбой опасности по баллистике!», – написал Развожаев.

В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над крупным пляжем, осколки посыпались на отдыхающих.

Читайте также:

В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

Лавров назвал участие США в атаке на Севастополь безусловным
#севастополь
#ракетная опасность
#тревога
#губернатор
#всу
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ракетную опасность объявили в российском регионе
Губернатор Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгородской области
20 июля 2024, 03:20

Фото: IStock/e-crow

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – призвал Гладков.

Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, раненые были госпитализированы с различными тяжелыми травмами. В двух домах российского города также возникли пожары. Пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь.

Читайте также:

Шесть украинских дронов сбили над Курской областью

В Воронежской области уничтожили беспилотник

В Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию
#ракетная опасность
#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#украина
#россия
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США объявили вспышку опасного заболевания
В США вспыхнул листериоз, два человека погибли, десятки госпитализированы
20 июля 2024, 03:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В результате вспышки листериоза в США погибли два человека в 12 штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.
Отмечается, что заразившиеся – жители Иллинойса и Нью-Джерси. Еще 28 человек были госпитализированы. Наибольшее число пациентов выявили в Мэриленде и Нью-Йорке.

По предварительным данным, пострадавшие отравились готовыми к употреблению мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Ранее 30-летний мужчина из Москвы скончался, отравившись роллами с морепродуктами из онлайн-магазина. Причиной смерти мужчины стало поражение головного мозга листериозом, возбудителя которого обнаружили в просроченной рыбе.

Читайте также:

Названо общее число заразившихся ботулизмом в России

В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек

Ботулизм выявлен в еще одном российском городе
#заболевания
#больница
#госпитализация
#нью-йорк
#сша
#рыба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны основные версии убийства Фарион
20 июля 2024, 02:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Основными версиями, которые сейчас рассматривает полиция в связи с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, являются личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, правоохранители не отрицают, что убийство было заказным.

Ранее сообщалось, что Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней экс-депутате подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

Как сообщила местная журналистка Марта Олиярник, бывший депутат была убита выстрелом в висок. Совершившему нападение грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице

Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось
#львов
#украина
#мвд
#министр
#убийство
#депутат
#верховная рада
#покушение
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитной 4,4
Земелятрясение магнитной 4,4 произошло у побережья южных Курил
20 июля 2024, 02:28

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил в ночь на субботу, сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг – на глубине 62 километра», – рассказала она.

Как отметили специалист, жители Итурупа ощутили толчки силой до двух баллов. Однако предупреждения о цунами не было.

Днем ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Чили. По данным экспертов, эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от деревни Сан-Педро-де-Атакама, где проживает около двух тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 128 км.

Читайте также:

У берегов канадской провинции произошло землетрясение

AFAD: В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

В Грузии произошло четыре землетрясения за день
#землетрясение
#россия
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму сообщили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма Крючков: в Алуште восстановили электроснабжение
20 июля 2024, 00:46

Фото: iStock/TebNad

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.
«Свет в Алуште включили», – сообщил Крючков.

В Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго» отмечается, что по состоянию на 23:55 по московскому времени на подстанции было обнаружено и локализовано поврежденное оборудование. Согласно сообщению, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.

Читайте также:

Глава Крыма раскрыл причину обесточивания Алушты

В центре Ялты отключили свет из-за аварии на подстанции, ремонт займет 4-5 часов

Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма
#электричество
#крым
#мэр
#оборудование
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские туристы застряли в аэропорту Египта
Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте
20 июля 2024, 00:30

Фото: iStock/newsistock

Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте, информирует Telegram-канал SHOT.
Пассажиры уже более трех часов ожидают вылета самолета в Москву.

По данным SHOT, самолет Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 19:30. Все пассажиры поднялись на борт самолета, через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.

Спустя час туристам сообщили о технических проблемах на борту, в результате чего 189 пассажиров были выведены в аэропорт.

Ранее более 200 россиян, летевших из Шри-Ланки, на сутки застряли в популярном азиатском месте отдыха. Пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 в пятницу, 5 июля. Однако рейс был задержан на сутки из-за технической неисправности самолета.

Читайте также:

Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий

Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море

Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
#шри-ланка
#египет
#аэропорт
#самолет
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне спасли кота, застрявшего сначала на дереве, а потом на крыше
19 июля 2024, 22:55

Фото: iStock / rrecrutt

Настоящая спасательная операция с неожиданным финалом развернулась в одном из дворов Дубны. Там на дереве двое суток сидел кот, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Снять зверя своими силами у жителей не получилось, и они попросили помощи в соцсетях. Призыв услышали сотрудники команды главы Дубны, и по их поручению во двор отправилась вышка МБУ «ЖКУ».

Приехавшие специалисты подняли вышку. Но тут спасательная операция приняла неожиданный оборот. Набравшись смелости, усатый прыгнул на крышу соседнего дома и начал отчаянно мяукать. Городские коммунальщики отправились туда, но кот улизнул. Решение нашли вместе с жителями.
«Один чердак оставили открытым, подложили палку в надежде на то, что животное успокоится и выйдет», – рассказала местная жительница Анастасия Науменко
Так и случилось. Через некоторое время жители обнаружили кота прогуливающимся во дворе

Читайте также:

В Клину спасатели освободили котёнка, застрявшего под капотом

Спасённого из столичного ресторана львёнка передали в приют в Клину

Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
#животное
#коты
#спасатели
#дубна
#минтерполитики мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев
19 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/OlFedv

Приговорённый к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американский журналист Эван Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом его адвокат Олег Матюнин сообщил в беседе с РИА Новости.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. ФСБ задержала его в марте прошлого года. В общей сложности на данный момент журналист провёл под стражей 15 месяцев.

Адвокат подчеркнул, что отбытое в СИЗО время будет зачтено в общий срок лишения свободы. Таким образом, 16 лет заключения истекут 1 апреля 2039 года.

Матюнин также отметил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. УДО может быть применено исключительно после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей срока.

Читайте также:

Байден заявил, что США будут добиваться освобождения журналиста Гершковича

Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии

Журналист Wall Street Journal Гершкович не признал вину по делу о шпионаже
#суд
#тюрьма
#адвокат
#сша
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф