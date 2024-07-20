На Украине заявили о «российском следе» в убийстве Фарион

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Следователи допустили, что в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион присутствует «российский след». Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, передает Telegram-канал «Общественное».
«Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "российский след"», – заявил Клименко.
Он добавил, что по делу был проведен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.
В пятницу, 19 июля, бывший депутат Верховной Рады Украины скончалась в одной из львовских больниц после покушения на жизнь.
По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, а оружие не имело глушителя.
Подробнее об убийстве и личности Ирины Фарион читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов