В ОАЭ пообещали продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине

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Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пообещало продолжить посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине после обмена российскими и украинскими заключенными. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
ОАЭ готовы «поддержать все инициативы, которые могут облегчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных», говорится в заявлении ведомства. Министерство иностранных дел поблагодарило Россию и Украину за принятие предложения о посредничестве, «несмотря на нынешние сложности в военной ситуации».
18 октября Министерство обороны России сообщило, что в результате обмена из плена вернулись 95 военнослужащих. Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. ОАЭ оказали гуманитарное посредничество.
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