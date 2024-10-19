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В ОАЭ пообещали продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине

МИД ОАЭ: продолжим содействовать урегулированию конфликта на Украине
19 октября 2024, 03:45
Фото: iStock/JandaliPhoto

Фото: iStock/JandaliPhoto

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пообещало продолжить посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине после обмена российскими и украинскими заключенными. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.


ОАЭ готовы «поддержать все инициативы, которые могут облегчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных», говорится в заявлении ведомства. Министерство иностранных дел поблагодарило Россию и Украину за принятие предложения о посредничестве, «несмотря на нынешние сложности в военной ситуации».

18 октября Министерство обороны России сообщило, что в результате обмена из плена вернулись 95 военнослужащих. Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. ОАЭ оказали гуманитарное посредничество.

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#оаэ
#украина
#россия
#мид
Залужный попытался выступить на английском и переврал трагедию Шекспира
19 октября 2024, 04:07

Посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*. Об этом пишет РИА Новости.
Залужный пытался говорить по-английски, но не смог произнести слово «цивилизованный», в связи с чем обратился за помощью к переводчику.

Затем военный исказил сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», сказав, что героя отравили, хотя в произведении он себя заколол.

«Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», – подчеркнул Залужный.

Ранее Залужный заявлял, что выход Украины из затянувшегося конфликта с Россией «практически невозможен».

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* признан в России нежелательной организацией
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#россия
#конфликт
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В Государственной Думе оценили готовность военных КНДР участвовать в СВО
Депутат Журавлев: у солдат из КНДР недостаточно опыта для участия в СВО
19 октября 2024, 03:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), и отметил недостаток их опыта для помощи ВС РФ, сообщает «Газета.Ru».
«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы», – заявил депутат.

По мнению депутата, президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно нагнетать обстановку, создавая впечатление, что «против него воюет полмира», и объясняя тяжелое положение украинских войск на поле боя «уникальными военными из КНДР».

Журавлев отметил, что Россия приветствует помощь бойцов из других стран, но они не могут оказать решающего влияния на поле боя, поскольку не обладают необходимым опытом. Он предложил северокорейским солдатам начать с курсов для молодых бойцов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что нет никаких доказательств военного присутствия Северной Кореи на Украине или ее участия в конфликте. По словам генсека, Северная Корея тем не менее продолжает оказывать военную помощь России, «предоставляя оружие и технологии».

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В России призвали Запад к отказу от плана Зеленского
Константинов призвал Запад к публичному отказу от плана Зеленского
19 октября 2024, 03:04

Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны к отказу от плана победы Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в беседе РИА Новости.
Константинов призвал западные страны отказаться от планов Зеленского и подчеркнул, что эта инициатива не содержит ничего конструктивного. По его мнению, украинский президент пытается втянуть остатки Украины в НАТО, чтобы лишить граждан, повернувшихся к России, возможности самоопределения.

«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение. Примерно так же, как это случилось в 2014 году в Крыму и в 2022 – в новых российских регионах», – резюмировал он.

Ранее Зеленский представил Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов. Он включил в себя вступление Украины в НАТО и снятие ограничений на использование западного оружия по военным объектам на территории России.

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#россия
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Зеленский высказался об обмене пленными между Россией и Украиной
Зеленский сообщил о возвращении на Украину 95 военнопленных
19 октября 2024, 02:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об обмене пленными с Россией по формуле 95 на 95 в своем Telegram-канале.
«95 наших людей снова дома», — заявил он.

Зеленский отметил, что среди обменянных пленных были военнослужащие, защищавшие Мариуполь и «Азовсталь».

18 октября Министерство обороны России сообщило, что в результате обмена вернулись 95 военнопленных. Военнослужащие, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали гуманитарное посредничество.

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#владимир зеленский
#украина
#россия
#минобороны рф
#оаэ
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Зеленский выступил против переговоров с Россией
19 октября 2024, 02:12

Владимир Зеленский в очередной раз высказался против переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта. Его высказывания цитирует РИА Новости.
В то же время Зеленский заявил, что готов включить инициативы Китая, Бразилии и других стран в «мирный план» по урегулированию кризиса.

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – подчеркнул он.

Ранее Зеленский ранее уже говорил о мерах, которые якобы могут заставить Москву пойти на переговоры. По его словам, Запад должен выделить Киеву комплексный пакет неядерного стратегического сдерживания.

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#бразилия
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Порошенко раскритиковал украинские власти за бегство из Киева в первые дни конфликта
Порошенко: в первые часы полномасштабного конфликта власть покинула Киев
19 октября 2024, 01:34

Фото: istock/olegda88

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в том, что в начале конфликта после 24 февраля 2022 года они бежали из Киева, в то время как он сам оставался в столице с оружием в руках. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», – заявил политик.

Он добавил, что в составе 206 батальона обеспечивал эвакуацию Бучи, Гостомеля и Ирпеня, выставлял блокопсты и организовывал оборону украинской столицы.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как заключить мир до Нового года.

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#украина
#киев
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Байден отказался от раскрытия подробностей ответа Израиля на ракетный удар Ирана
Байден: США знают детали ответа Израиля на ракетный удар Ирана
19 октября 2024, 00:48

Джо Байден (фото: сайт Белого дома)

Президент США Джо Байден перед отъездом из Германии прокомментировал ответ Израиля на ракетную атаку Ирана. Слова американского лидера цитирует информационное агентство ТАСС.
Журналист спросил Байдена, понимают ли Соединенные Штаты, каким будет ответ Израиля на действия Ирана и когда он начнет действовать. Байден ответил утвердительно: «Да и да». При этом он не стал раскрывать детали операции, о которой известно США.

Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие несколько дней. Однако решение о цели атаки пока не принято.

До этого сообщалось, что США разместят в Израиле систему противоракетной обороны THAAD для перехвата баллистических ракет в случае иранской атаки.

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#пво
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Харрис высказалась о своей непопулярности в среде мужского электората
MSNBC: Камала Харрис отрицает непопулярность среди избирателей-мужчин
19 октября 2024, 00:31

Фото: сайт Конгресса США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отрицает, что ее не любят мужчины-избиратели. Свою точку зрения Харрис высказала в интервью телеканалу MSNBC.
Политик прокомментировала свое 16-очковое отставание от соперника, кандидата-республиканца Дональда Трампа, в опросах избирателей-мужчин.

«У меня другие ощущения, если честно», – заявила Харрис на вопрос о своей непопулярности.

По ее словам, на митингах она видела людей разных социальных слоев и полов. Харрис добавила, что избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».

Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей, сократив разрыв на один пункт. По данным опроса, 48 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за Трампа, 47 процентов – за Харрис.

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В ОАЭ прокомментировали свою роль посредника при обмене пленных России и Украины
ОАЭ посодействовали РФ и Украине в обмене 2184 военнопленных сначала конфликта
19 октября 2024, 00:19

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поблагодарило Россию и Украину за доверие в посредничестве при обмене военнопленными. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.
По данным министерства, общее число военнопленных, обмененных между двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 2184 человек.

18 октября Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия вернула 95 своих военнопленных. Военнослужащим, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. В дальнейшем они будут направлены в Россию для лечения и реабилитации.

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#минобороны рф
#оаэ
#мид
#украина
#россия
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