Путин обсудит сотрудничество государств с президентом ОАЭ

Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)
Двустороннее сотрудничество РФ и ОАЭ обсудят президент Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщили в Кремле. Лидеры также поговорят о происходящем на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«…Будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня…» — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС, в котором принимают участие известные предприниматели стран-участниц объединения.
Путин подчеркнул, что ими ведется успешное сотрудничество и разработка проектов в различных сферах: промышленной, энергетической, цифровой, а также инфраструктурной и сельскохозяйственной.
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