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Президент Палестины посетит Москву и встретится с Путиным

Посол в РФ сообщил, что президент Палестины посетит Москву 12-14 августа
11 августа 2024, 10:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 12-14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла в РФ.
Аббас также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Предварительно, глава палестинского государства намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке.

Прежде о предстоящем визите Аббаса в Москву сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.



Ранее российская сторона выступала за дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта и призывала стороны к проведению диалога и прекращению огня.

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#владимир путин
На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
The Spectator: ВС Украины лишь ухудшили свое положение атакой на Курскую область
11 августа 2024, 10:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Атакой на Курскую область ВСУ лишь ухудшили свое положение. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
Авторы статьи отметили, что западное вооружение, в том числе бронетранспортеры Stryker, могли пригодиться украинской армии в Донбассе и в Часове Яре. Однако ВСУ решили использовать эту технику при наступлении в Курской области. В результате боев на границе Украина стремительно теряет вооружение и личный состав,говорится в статье.

Британское издание также отмечает, что ВС РФ продолжают добиваться успехов на нескольких направлениях фронта и имеют преимущество в части большего количества резервов.

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В Крыму предрекли превращение всей Украины в санитарную зону
Глава парламента Крыма Константинов: вся Украина станет санитарной зоной
11 августа 2024, 10:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в результате спецоперации вся территория Украины, которая не войдет в состав России, станет российской санитарной зоной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, «люди оттуда окончательно сбегут, а промышленность и инфраструктура доразвалятся». Он отметил, что в истории этой территории, подобное происходит не в первый и не во второй раз.

Константинов заключил, что правительство страны предпринимает колоссальные усилия по превращению Украины в непригодную для жизни территорию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#промышленность
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#спецоперация
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Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной
11 августа 2024, 10:21

Фото: iStock/Derek Brumby

Танковые подразделения Белоруссии выдвинулись к границе с Украиной. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.
«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении БПЛА Украины над территорий страны. В целях обеспечения безопасности было принято решение о дополнительной охране границы.

Кроме приведения в состояние готовности танковых войск, были наращены силы зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации.

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#украина
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В США раскрыли, что ждет ВСУ после наступления на Курскую область
Офицер ВС США Дэвис: атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта
11 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Попытка прорыва границы РФ и атаки Курской области могут закончиться катастрофой для ВСУ. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил офицер ВС США Дэниел Дэвис.
По его мнению, своим наступлением на Курскую область ВСУ могут отстрочить неизбежный провал, однако полностью изменить исход конфликта им не удастся.

Дэвис также отметил, что смелые шаги России после выходки ВСУ смогут ускорить гибель Украины.

Напомним, ВСУ попытались прорвать границу РФ в Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ, идет зачистка приграничья от украинского гарнизона.

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#контрнаступление
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Экс-аналитик ЦРУ объяснил слова Рейгана о «начале бомбардировки России»
Робертс: Рейган пошутил о бомбежке СССР, а журналисты не поняли
11 августа 2024, 08:36

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-аналитик ЦРУ Филип Жиральди объяснил слова бывшего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России». Он заявил, что глава государства хотел просто пошутить и не знал о работающем микрофоне. Об этом сообщает издание РИА Новости.
О том, что Рейган всего лишь попытался посмеяться над журналистами, сообщил и Пол Крейг Робертс, трудившийся тогда помощником министра финансов.

Напомним, фраза Рейгана о «начале бомбардировки России» прозвучала в 1984 году. Эти слова послужили причиной того, что экс-президента США стали называть «безответственным стариком» и «ядерным ковбоем».

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#сша
#рф
#президент
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Историк раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР
Историк Хлобустов: шутка Рейгана о ядерном ударе выдала его цели по СССР
11 августа 2024, 07:54

Фото: iStock/rarrarorro

Историк спецслужб Олег Хлобустов напомнил неудачную шутку президента США Рональда Рейгана, который 40 лет назад объявил о решении нанести ядерный удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам историка, эта шутка выдала истинные планы Рейгана в отношении Советского Союза. Хлобустов отметил, глава американского государства ставил себе целью сокрушение коммунизма, о чем и говорил своему окружению, заняв пост президента.

Историк уточнил, что Рейган позволил себе шутку о ядерном ударе спустя несколько дней после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер высказал мнение о президенте США Джо Байдене, утверждая, что его действия могут спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ядерное оружие
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Трамп раскритиковал Харрис за копирование его идей
11 августа 2024, 06:41

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего вице-президента и соперника на выборах Камалу Харрис в копировании его идей. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налога на чаевые.

«Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», – отметил он.

Ранее Харрис заявила, что на предстоящей неделе опубликует предвыборную программу.

До этого вице-президент набрала необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной кампании.

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#камала харрис
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#сша
#выборы
#джозеф байден
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Вице-президент США обещала опубликовать свою предвыборную программу
Кандидат в президенты США Харрис обещала опубликовать программу в течение недели
11 августа 2024, 02:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала объявить свою предвыборную программу в течение ближайшей недели, сообщает РИА Новости.
Харрис обещала представить свою предвыборную программу, которая, по ее словам, будет посвящена экономической сфере.

«Программа будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики», – отметила она.

Ранее Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для участия в президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании.

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#программа
#президент
#сша
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В США прокомментировали «летнее контрнаступление» ВСУ на территорию России
Times: «контрнаступление» ВСУ на территорию РФ является решением Зеленского
11 августа 2024, 02:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

«Летнее контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию стало самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского и планировалось в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Times со ссылкой на украинские источники.
По данным издания, президент Зеленский в течение нескольких месяцев добивался от военного руководства в Киеве начала наступления. По мнению автора, Украина могла напасть на Россию даже без разрешения Запада.

«Таким образом Киев хочет изменить нарратив о том, что "Украина проигрывает войну"», – заявили журналисты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что атака ВСУ на Курскую область удивила американских чиновников.

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#курская область
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