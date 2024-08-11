Президент Палестины посетит Москву и встретится с Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 12-14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла в РФ.
Аббас также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Предварительно, глава палестинского государства намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке.
Прежде о предстоящем визите Аббаса в Москву сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее российская сторона выступала за дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта и призывала стороны к проведению диалога и прекращению огня.
Читайте также:
Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война
Израильские активисты требуют досрочных выборов
Власти Армении признали Палестину суверенным государством
Прежде о предстоящем визите Аббаса в Москву сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее российская сторона выступала за дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта и призывала стороны к проведению диалога и прекращению огня.
Читайте также:
Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война
Израильские активисты требуют досрочных выборов
Власти Армении признали Палестину суверенным государством
Анастасия Хохлова