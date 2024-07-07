Израильские активисты требуют досрочных выборов

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Тысячи израильских активистов собрались в воскресенье у здания Всеобщей федерации трудящихся (Гистадрут) в центре Тель-Авива с различными политическими требованиями, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста была согласована с полицией. Тем не менее пятерых митингующих задержали за нарушение общественного порядка и перекрытие дорог. На месте дежурят медики.
Среди требований звучат отставка правительства и немедленное освобождение всех захваченных заложников в Секторе Газе. Акция была приурочена к 9 месяцам со дня захвата 250 израильтян палестинскими боевиками. Многие вышедшие на улицу размахивают национальными флагами и держат в руках фотографии удерживаемых в Газе заложников.
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Олег Дикий