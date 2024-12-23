Президент Панамы Мулино исключил передачу Панамского канала под контроль США

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Каждый метр Панамского канала принадлежит исключительно Панаме. Возможность его передачи под контроль США является покушением на суверенитет и независимость страны не подлежит обсуждению.
Об этом в своей социальной сети Х написал президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Таким образом лидер латиноамериканской страны отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа. Тот назвал плату за пользование судоходным путём, соединяющим Тихий и Атлантический океаны «обдираловкой» для США заявил, что это должно прекратиться. Будущий глава Белого дома не исключил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединённых Штатов.
Мулино напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года. Он подчеркнул, что сам канал и окрестные территории являются собственностью Панамы и «останутся таковыми». Панамский лидер также заявил о желании сохранить уважительные отношения с новой американской администрацией.
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Александр Бойцов