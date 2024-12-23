Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президент Панамы Мулино исключил передачу Панамского канала под контроль США

Президент Панамы Мулино исключил передачу Панамского канала под контроль США

Фото: istockphoto/Marina113

Фото: istockphoto/Marina113

Каждый метр Панамского канала принадлежит исключительно Панаме. Возможность его передачи под контроль США является покушением на суверенитет и независимость страны не подлежит обсуждению.


Об этом в своей социальной сети Х написал президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Таким образом лидер латиноамериканской страны отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа. Тот назвал плату за пользование судоходным путём, соединяющим Тихий и Атлантический океаны «обдираловкой» для США заявил, что это должно прекратиться. Будущий глава Белого дома не исключил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединённых Штатов.

Мулино напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года. Он подчеркнул, что сам канал и окрестные территории являются собственностью Панамы и «останутся таковыми». Панамский лидер также заявил о желании сохранить уважительные отношения с новой американской администрацией.

Читайте также:

The Guardian: Трамп хочет переименовать высочайшую вершину Северной Америки

Трамп вновь заявил о желании сделать Гренландию частью США

Трамп пригрозил ЕС пошлинами ииз-за снижения закупок энергоносителей
#сша
#президент
#страны
#собственность
#отношения
#дома
#лидер
Глава города Кириши увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки
23 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/ Naypong

Глава города Кириши Ленинградской области Константин Тимофеев увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки в Белгородской области, передал Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Константин Тимофеев был в машине вместе с опытным мобилизованным. Военнослужащий заметил беспилотный летательный аппарат на приборах и сдал задним ходом, замаскировался в лесу.

В результате автомобиль уцелел, а FPV выбрал иную цель и ударил в машину, которая проезжала по дороге.

Сам Константин Тимофеев дал изданию подтверждение, что находился в автомобиле под угрозой прилёта дрона, но об иных подробностях умолчал.

В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».



Читайте также:

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области

Боднар: польский «Украинский легион» распределят по разным подразделениям

Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово
#автомобиль
#мэр
#всу
#вс рф
#запад
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии
23 декабря 2024, 13:28

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в главы государства. Такое решение Центризбирком приняла во время заседания в понедельник.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.

Ранее в ЦИК Белоруссии поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии трада и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.

Читайте также:

Лукашенко: Европа не сможет существовать без сотрудничества с Москвой и Минском

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию

Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в республике из-за шагов США и ФРГ
#цик
#александр лукашенко
#белоруссия
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко: Европа не сможет существовать без сотрудничества с Москвой и Минском
23 декабря 2024, 13:21

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Европа вскоре снова откроется для полноценного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Это неизбежно, так как европейские страны просто не могут без такого сотрудничества существовать.
Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передаёт белорусское информационное агентство БелТА.

«Европа откроется для нас. Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения Киева с Москвой и Минском также должны будут нормализоваться. Киевские власти, по его словам, вернутся к взаимодействию с Россией Белоруссией и «никуда от этого не денутся».

Читайте также:

Президент Белоруссии подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина

Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии

«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии
#европа
#президент
#мнение
#отношения
#лидер
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву
Песков: информация о разводе Асада не соответствует действительности
23 декабря 2024, 13:19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о желании супруги свергнутого президента Сирии Башара Асада развестись и покинуть Россию не соответствуют действительности. Его слова приводит ТАСС.
Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод.

«Нет, не соответствует», — ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о желании супруги Асада развестись с ним и уехать из России.

Тем временем издание The Jerusalem Post утверждает, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление. Кроме того, отмечается, что женщина хочет вернуться в Великобританию, где родилась и выросла.

Читайте также:

FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа

Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву

FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
#суд
#евро
#самолёты
#женщина
#лечение
#развод
#супруги
#заявление
#информация
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из России в Европу
23 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/Cylonphoto

Ситуация с транзитом российского газа в страны Европу через территорию Украины сложная и требует повышенного внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у России возможность поставлять газ в Словакию после истечения срока российского-украинского соглашения о транзите. Песков подчеркнул, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Заявления Украины и позиция европейских государств, продолжающих покупать газ у России, ясны.

В воскресенье в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После беседы последний отметил, что его визит в Москву стал реакцией на заявление Владимира Зеленского о прекращения транзита газа через украинскую территорию.

Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в страны Европы, в том числе в Словакию, что в связи с позицией Зеленского станет практически невозможно после 1 января.

Читайте также:

Фицо приехал в Москву из-за одного решения Зеленского

Шмыгаль: Киев остановит транзит российского газа 1 января 2025 года

Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран
#газ
#дмитрий песков
#россия
#украина
#европа
#поставки
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Forbes: десятки солдат ВСУ погибнут в бессмысленной атаке в Запорожской области
23 декабря 2024, 12:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.
Обозреватель Дэвид Экс отмечает, что даже в случае успеха украинских военных в районе Каменского, этот успех может быть кратковременным. По его словам, вопрос остаётся: почему украинцы рискуют жизнями и ресурсами в такой относительный захолустный сектор?

Помимо этого, обозреватель задался вопросом, почему региональные командования Украины не сосредотачивают свои усилия на более подходящих бригадах в более значимых зонах?

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово

Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон

Под залог почти в миллион гривен выпустили арестованного командира бригады ВСУ
#владимир путин
#сво
#всу
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв назвал главное политическое событие 2024 года
23 декабря 2024, 12:28

Фото: Мособлизбирком

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает главным политическим событием уходящего года выборы президента. Об этом он заявил, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
«Этот год – особенный. В марте состоялись выборы президента. Далее были утверждены указы, которые предполагают работу над семью национальными целями, и 20 национальных проектов. Все масштабные перемены и в нашей стране, и в Подмосковье укладываются в идеологию президента. Они происходят при его непосредственном участии и его поддержке. Эту идеологию всегда понимала и разделяла наша команда. Выборы главы государства стали центральным политическим событием 2024 года», – сказал глава региона.
По словам Воробьёва, в голосовании участвовали 6 млн 200 тыс. подмосковных избирателей.
«Для сравнения в 2018 году этот показатель составил 5,8 млн. Явка превысила 77%. По количеству голосов, отданных за нашего президента, мы прибавили почти 1,5 млн и стали вторыми по абсолютному показателю после Москвы. Поэтому, когда мы говорим про опорные территории доверия, мы имеем в виду этот результат», – отметил губернатор.
Он уверен, что это говорит об огромном доверии к курсу президента. Люди также замечают перемены, которые происходят в Подмосковье.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв подведёт итоги года в обращении к жителям Подмосковья

Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье

Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#выборы
#президент
#владимир путин
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе
23 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Rainer Puster

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве во второй половине января. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Дипломат выразил надежду, что это произойдёт до 19 января 2025 года.

Напомним, что согласованный Москвой и Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должны были подписать в ходе саммита БРИКС в Казани. Однако главы государств приняли решение сделать это во время отдельного визита президента Ирана в Россию.

Согласно этому документу, удастся добиться ускорения расширения сотрудничества между двумя государствами в различных областях.

Читайте также:

Российская делегация прибыла в Тегеран

Стала известна вероятная дата нападения США на Иран

В Иране прокомментировали отказ от помощи Асаду
#иран
#россия
#политика
#мид
#соглашение
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская делегация прибыла в Тегеран
Вице-премьеры России Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран
23 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские вице-премьеры Виталий Савельев и Алексей Оверчук прибыли в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе визита российская делегация проведёт встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов сделал заявление о том, что Соединённые Штаты могут напасть на Иран уже в марте 2025 года. Причём сделано это будет с подачи израильской стороны. Эксперт убеждён, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.

Читайте также:

Названы главные провокаторы ситуации на Ближнем Востоке

В Иране прокомментировали отказ от помощи Асаду

В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада
#иран
#россия
#встреча
#президент
#политика
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате