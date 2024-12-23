Трамп вновь заявил о желании сделать Гренландию частью США

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Избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Свое желание Трамп объяснил тем, что владение Гренландией является целью, направленной на национальную безопасность и свободу во всем мире. Контроль над островом президент назвал абсолютной необходимостью.
Такой комментарий Трамп дал в ответ на свое решение назначить нового американского посла в Дании. По его мнению, новый представитель США прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы Штатов в скандинавской стране.
Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. До 1953 года остров являлся колонией Дании.
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Такой комментарий Трамп дал в ответ на свое решение назначить нового американского посла в Дании. По его мнению, новый представитель США прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы Штатов в скандинавской стране.
Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. До 1953 года остров являлся колонией Дании.
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Иван Мусатов