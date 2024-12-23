The Guardian: Трамп хочет переименовать высочайшую вершину Северной Америки

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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки после своей инаугурации. Сейчас эта вершина называется Денали.
Об этом намерении будущего хозяина Белого дома пишет газета The Guardian. Гора Денали находится на Аляске в одноимённом национальном парке. Её высота составляет 6 168 метров. В конце XIX века вершину назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Киинли. Однако в августе 2015 года Барак Обама, занимавший тогда пост главы государства, принял решение о переименовании горы.
Трамп заявил, что считает Мак-Кинли великим президентом. Поэтому новая администрация вернёт высочайшей вершине Северной Америки прежнее название, потому что политик этого заслуживает.
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Александр Бойцов