Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Фото: iStock/delray77
Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в продолжении сотрудничества со спецслужбами РФ, сославшись на соглашение с ФСБ, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что россиянин Павел Рубцов, когда ему дали ознакомиться с материалами его уголовного дела, получил доступ к секретным документам, так как по УПК Польши обвиняемый имеет право изучать все без исключения материалы уголовного дела. Прокуратура Польши тогда поспешила опровергнуть информацию, что Рубцов видел что-то, касающееся гостайны.
По его словам, те, кто предоставлял документы для ознакомления, понимали, что перед ними «сотрудник российской спецслужбы».
Дуда добавил, что в 2012 году, когда во главе правительства также был Туск, военная контрразведка Польши заключила соглашение о сотрудничестве с ФСБ РФ. Туск, по его словам, дал согласие этому договору.
Польша оказалась в восторге от отставки Кулебы
Захарова оценила слова Сикорского о перехвате российских ракет
«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной
«Тяжело это комментировать. Действующие правила позволяют защищать безопасность и интересы Польши, сделать в такой ситуации исключение и даже не допустить подозреваемого к материалам дела, особенно если это закрытые, тайные материалы. Ситуация курьезная потому, что тогда уже не было никаких сомнений в том, что этот господин является российским агентом, так как было известно, что он будет участвовать в обмене, который был организован между Россией и США», — заявил Дуда.
По его словам, те, кто предоставлял документы для ознакомления, понимали, что перед ними «сотрудник российской спецслужбы».
Дуда добавил, что в 2012 году, когда во главе правительства также был Туск, военная контрразведка Польши заключила соглашение о сотрудничестве с ФСБ РФ. Туск, по его словам, дал согласие этому договору.
«Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», - заключил Дуда.Читайте также:
Польша оказалась в восторге от отставки Кулебы
Захарова оценила слова Сикорского о перехвате российских ракет
«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной
Данил Пономарев