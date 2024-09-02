Захарова оценила слова Сикорского о перехвате российских ракет

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Польша видит Западную Украину в составе своей страны. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает RTVI.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.
Позже заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.
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«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — сказала Захарова.
Позже заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.
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Элина Позднякова