Президент Польши подписал резолюцию о вводе войск стран-членов НАТО
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, дающую согласие на пребывание на территории страны войск государств-членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши, передаёт РИА Новости.
Иностранные войска будут находиться в Польше в рамках операции Eastern Sentry («Восточный часовой») и выступят в роли подкрепления польским силам.
Это решение подчеркивает укрепление сотрудничества Польши с союзниками по НАТО и направлено на повышение безопасности региона в условиях текущей геополитической ситуации.
В минувшую среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что над территорией страны сбили 19 дронов. Политик без доказательств обвинил в инциденте Москву.
