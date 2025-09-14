Достижения.рф

Президент Польши подписал резолюцию о вводе войск стран-членов НАТО

Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, дающую согласие на пребывание на территории страны войск государств-членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши, передаёт РИА Новости.



Иностранные войска будут находиться в Польше в рамках операции Eastern Sentry («Восточный часовой») и выступят в роли подкрепления польским силам.

Это решение подчеркивает укрепление сотрудничества Польши с союзниками по НАТО и направлено на повышение безопасности региона в условиях текущей геополитической ситуации.

В минувшую среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что над территорией страны сбили 19 дронов. Политик без доказательств обвинил в инциденте Москву.

Анастасия Чинкова

