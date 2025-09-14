Президент Польши подписал резолюцию о вводе войск стран-членов НАТО

14 сентября 2025, 19:04

Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, дающую согласие на пребывание на территории страны войск государств-членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши, передаёт РИА Новости.