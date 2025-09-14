Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО
В Калининградской области, у самой польской границы, заметили ракетные комплексы «Искандер». На это указывает издание «Аргументы и Факты» (АиФ).
Западные журналисты отмечают, что эти ракеты способны достичь таких европейских столиц, как Варшава, Вильнюс и Берлин.
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что периодическое перемещение «Искандеров» в регион направлено на «остывание горячих голов» в странах НАТО и входит в систему создания зоны закрытого доступа.
В настоящее время Североатлантический альянс проводит масштабные учения, а Польша усилила военное присутствие, перебросив к российско-белорусской границе около 40 тысяч военнослужащих. В ответ в совместных российско-белорусских учениях задействованы 13 тысяч солдат, при этом основные манёвры перенесены в глубь территории, а наиболее интенсивные действия ожидаются в Балтийском и Баренцевом морях с участием флота.
Модификация комплекса «Искандер», используемая сейчас, официально имеет дальность полёта до 500 километров. Однако с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности эксперты предполагают, что дальность ракет могла быть увеличена до 1000 километров, что позволит им достичь даже Парижа.
Размещение ракетных комплексов в Калининграде рассматривается как важный элемент стратегического баланса и сигнал для стран НАТО в условиях обострения региональной безопасности.
