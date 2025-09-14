Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО

14 сентября 2025, 12:02

Кнутов: «Искандеры» под Калининградом помогут остудить горячие головы в НАТО

Фото: iStock/vadimrysev

В Калининградской области, у самой польской границы, заметили ракетные комплексы «Искандер». На это указывает издание «Аргументы и Факты» (АиФ).