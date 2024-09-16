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Вашингтон может официально не заявить об ослаблении запретов на использование Украиной дальнобойных вооружений Запада для ударов вглубь российских территорий, пишет The Economist.
«Если Байден все же уступит после встречи с (Владимиром — прим. ред.) Зеленским (на полях ГА ООН — прим. ред.), вряд ли об этом заявят официально», — сказано в материале издания.Журналисты подчеркнули, что США могут втайне разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь РФ.
Российская сторона не раз заявляла, что поставки оружия Киеву затягивают украинский конфликт, но не решают его. Отмечалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов