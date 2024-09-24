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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы, находившиеся под окружением украинских сил более месяца, успешно эвакуированы. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в его telegram-канале.
«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — подчеркнул Алаудинов.После эвакуации бойцы были направлены в госпитали, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Операция по выводу бойцов из окружения подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих.
В то же время в Курской области фиксируется рост дезертирства среди украинских солдат. По данным RT, с января 2024 года зарегистрировано более 38 тысяч случаев оставления частей, что привело к возбуждению более 80 тысяч уголовных дел на Украине в связи с этой ситуацией.
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Елена Перлова