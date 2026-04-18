Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время эфира о его запрете
Во время интервью YouTube‑каналу Zero произошел курьезный эпизод с участием президента Польши Кароля Навроцкого. Глава государства случайно выронил пакетик со снюсом (никотиновыми подушечками) на глазах у тысяч зрителей, пишет ТАСС.
Инцидент случился, когда один из слушателей задал вопрос. Навроцкий достал пакетик из внутреннего кармана пиджака и тот выпал у него из рук. Ведущих подхватил упавший предмет и вернул его президенту. В студии тут же раздался смех, и интервьюер поспешил прояснить ситуацию.
«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — обратился он к слушателю, задавшему вопрос.Разговор в ходе интервью зашел об инициативе правительства запретить продажу электронных сигарет и снюсов. Президент признал, что принять решение по этому вопросу ему будет непросто, так как оно качается его лично.
Стоит отметить, что ранее Навроцкого уже не раз замечали за употреблением стимулирующих веществ на публике. Такие случаи происходили во время 80‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью‑Йорке и на предвыборных теледебатах. При этом сам глава государства не раз заявлял, что не намерен отказываться от употребления снюсов и не считает это чем‑то предосудительным.