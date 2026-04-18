Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время эфира о его запрете

18 апреля 2026, 05:08

Кароль Навроцкий (в центре) (Фото: РИА Новости / Санто Стефано)

Во время интервью YouTube‑каналу Zero произошел курьезный эпизод с участием президента Польши Кароля Навроцкого. Глава государства случайно выронил пакетик со снюсом (никотиновыми подушечками) на глазах у тысяч зрителей, пишет ТАСС.





Инцидент случился, когда один из слушателей задал вопрос. Навроцкий достал пакетик из внутреннего кармана пиджака и тот выпал у него из рук. Ведущих подхватил упавший предмет и вернул его президенту. В студии тут же раздался смех, и интервьюер поспешил прояснить ситуацию.



«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — обратился он к слушателю, задавшему вопрос.