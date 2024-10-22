В Германии назвали три крупнейших экономики будущего

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Основатель крупнейшего файлообменника бизнесмен Ким Дотком озвучил рейтинг крупнейших экономик будущего, где Россия войдет в тройку лучших. Об этом он написал в соцсети Х. По его мнению, первое и второе место займут Китай и Индия, на третьем месте будет Россия.
«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — написал он.За четвертое место, по его словам, в будущем будут бороться Германия и Соединенные Штаты.
Ранее Дотком заявил, что социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрет, если на президентских выборах в СШАпобедят демократы. На своей странице в этой соцесети он написал, что ей придет конец при победе Харрис.
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