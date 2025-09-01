Президент Путин находится в Пекине
Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, прибыл в Пекин. Как сообщает ТАСС, кортеж главы государства доставил его в государственную резиденцию Дяоюйтай; путь от Тяньцзина до столицы занял около 1 часа 10 минут.
2 сентября Путин планирует участие в трехсторонней встрече Россия—Китай—Монголия, а также в двусторонних российско‑китайских переговорах и ряде других встреч.
Ранее в тот же день, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — по словам Путина, они находятся в постоянном контакте. Также президент РФ провел переговоры с премьер‑министром Непала Шермой Оли.
1 сентября Путин выступил на заседании глав государств ШОС, отметив, что организация постепенно усиливает своё влияние в решении международных вопросов. Он подчеркнул, что средний прирост ВВП стран‑членов ШОС в прошлом году превысил 5%, а рост промышленного производства составил 4,6%.
