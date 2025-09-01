Президент Путин находится в Пекине

01 сентября 2025, 22:48

Президент России Путин прибыл в Пекин из Тяньцзина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, прибыл в Пекин. Как сообщает ТАСС, кортеж главы государства доставил его в государственную резиденцию Дяоюйтай; путь от Тяньцзина до столицы занял около 1 часа 10 минут.