Президент Путин: «Орешник» можно оснастить ядерными боеголовками

12 мая 2026, 17:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом глава государства напомнил в связи с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты «Сармат».





Согласно открытым источникам, «Орешник» представляет собой мобильную ракетную систему с баллистической ракетой средней дальности. В базовом исполнении ракета является безъядерной и гиперзвуковой — она развивает скорость до десяти Махов (примерно 2,5-3 км/с), что делает её крайне сложной целью для существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны.





«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — подчеркнул Путин.



