Президент Путин: «Орешник» можно оснастить ядерными боеголовками
Президент России Владимир Путин заявил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом глава государства напомнил в связи с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты «Сармат».
Согласно открытым источникам, «Орешник» представляет собой мобильную ракетную систему с баллистической ракетой средней дальности. В базовом исполнении ракета является безъядерной и гиперзвуковой — она развивает скорость до десяти Махов (примерно 2,5-3 км/с), что делает её крайне сложной целью для существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны.
«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — подчеркнул Путин.Ракета оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Поражение целей может достигаться за счёт высокой кинетической энергии (без применения взрывчатки) либо обычного заряда. Дальность полёта достигает 5500 км. Благодаря мобильности комплекс может скрытно разворачиваться и оперативно наносить высокоточные удары по стратегически важным объектам.