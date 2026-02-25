На Западе заявили о разработке Россией «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
Россия ведёт разработку «неудержимой» гиперзвуковой ракеты, которая по характеристикам должна превзойти ракетный комплекс «Орешник».
По данным британского таблоида Daily Star, ссылающегося на военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, новое оружие сможет достигать Лондона примерно за восемь минут. Сам эксперт назвал разработку «сыном Орешника». Сообщается, что система будет нести до восьми кинетических боеголовок и сможет поражать цели на глубине до 30 метров.
Источник также утверждает, что ракета получит усовершенствованные системы управления, а сейчас ведутся работы над повышением точности, что должно увеличить эффективность ударов как по целям на Украине, так и по объектам на Западе. При этом подтверждённых данных о создании такой ракеты пока нет.
