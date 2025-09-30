Президент Путин подписал указ о порядке продажи госимущества на фоне санкций
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регламентирующий особенности продажи федерального имущества на фоне санкций.
Документ опубликовали 30 сентября на официальном интернет‑портале правовой информации.
В нем говорится, что изменения нужны для защиты национальных интересов в связи с «недружественными действиями» США и ряда других государств. Оценку рыночной стоимости имущества и подготовку отчёта об оценке необходимо провести не позднее десяти дней со дня заключения договора.
Для таких сделок предусматривается специальный ускоренный порядок государственной регистрации, учета и перехода прав, а функции продавца будет выполнять Банк ПСБ.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев 28 сентября отметил, что в ближайшие годы в собственности властей останутся лишь те активы, которые нужны государству. Многие объекты никогда не будут приватизированы, поскольку участвуют в исполнении государственных функций или имеют историческую ценность.
