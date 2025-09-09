Президент Путин прибыл на федеральную территорию Сириус
Президент России Владимир Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус», сообщает ТАСС.
Ожидается, что он посетит научно-технологический университет «Сириус», ознакомится с лабораторным комплексом и встретится с молодыми учёными.
9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ночная атака беспилотников Вооружённых сил Украины на Сочи не отразилась на рабочем графике президента. Накануне Путин подключился к внеочередному онлайн‑саммиту БРИКС из Сочи.
Утром 9 сентября пресс‑служба Минобороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в ночь с 8 на 9 сентября сбили 31 беспилотник ВСУ над российской территорией. Атака длилась с 23:00 (мск) 8 сентября до 07:00 (мск) 9 сентября. За это время 15 дронов были уничтожены над акваторией Чёрного моря, семь — в Белгородской области, три — в Курской; по два перехвачены в Краснодарском крае и Республике Крым, по одному — в Воронежской и Тамбовской областях.
