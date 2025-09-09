Песков раскрыл, как Путин празднует день рождения

09 сентября 2025, 11:09

Песков: Путин в свой день рождения старается проводить время с близкими

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин старается отмечать свой день рождения — 7 октября — в окружении семьи. Однако чаще всего получается «служебное празднование», когда он общается с лидерами других стран. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





По его словам, которые приводит ТАСС, иногда в этот день глава государства встречается с коллегами по СНГ. Кроме того, многие зарубежные лидеры созваниваются с ним, чтобы поздравить.

«Как все люди, он празднует день рождения с близкими. Но чаще всего у него получается «служебное празднование». То есть он использует этот день для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств», — сказал представитель Кремля.