Президент Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

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Обновленная российская ядерная доктрина утверждена главой государства Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Базовый принцип доктрины гласит, что ядерное вооружение является крайней мерой, чтобы защитить независимость страны. В связи с новыми военными угрозами и рисками РФ уточнила параметры для применения ядерного оружия.
Расширена категория стран и военных союзов, на которые распространяется сдерживание. Таким образом агрессия со стороны неядерной страны, но при помощи или участии ядерной, будет расцениваться в качестве совместного нападения на Россию. Российская защита распространяется на Беларусь, как участника Союзного государства.
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