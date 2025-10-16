Президент Путин внес в Госдуму договор о партнерстве с Венесуэлой

16 октября 2025, 11:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу на ратификацию договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Соответствующий документ 16 октября опубликовали на официальном сайте нижней палаты парламента.