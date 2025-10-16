Президент Путин внес в Госдуму договор о партнерстве с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу на ратификацию договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Соответствующий документ 16 октября опубликовали на официальном сайте нижней палаты парламента.
В тексте предлагается «ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года».
Соглашение предполагает расширение взаимодействия в политической и экономической сферах — в том числе в энергетике, горнодобыче, транспорте и связи, а также в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.
В пояснительной записке отмечается, что стороны будут поддерживать регулярный и активный политико-дипломатический диалог и создавать/расширять механизмы координации по всем пунктам двусторонней повестки и по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее, 8 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о вступлении в силу этого договора и назвал его важным правовым документом, определяющим «дорожную карту» двустороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие.
