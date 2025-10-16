16 октября 2025, 10:52

Мема: Зеленскому вместо поездки в США следует встретиться с Путиным в Москве

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен отказаться от поездки в Вашингтон и встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.





По его словам, американский лидер осознал, насколько разрушительные последствия принесет передача крылатых ракет Tomahawk Украине, и наверняка пересматривает свою стратегию.

«Зеленскому следовало бы добиваться встречи в Москве вместе с Трампом и Путиным, чтобы урегулировать этот конфликт мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает все больше оружия от западных стран», — написал политик.