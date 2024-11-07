Президент Путин: за формирование нового мира ведется борьба

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
В настоящее время ведется борьба за формирование нового мира, речь идет о столкновении принципов, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», — пояснил Путин.
Президент подчеркнул, что это не борьба за влияние в геополитическом плане и не схватка за власть.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих политологов, экономистов, историков и экспертов по международным отношениям. Одну из ведущих площадок мира для работы международной и российской политической и интеллектуальной элиты создали в 2004 году.
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