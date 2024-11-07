Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Это означает, что после инаугурации Трамп и его супруга вновь вернутся в Белый дом, и 54-летняя Мелания снова будет часто представлена на официальных мероприятиях в роли первой леди. Однако в Сети широко обсуждается, что Мелания не слишком рада победе супруга на выборах. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».