Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества

Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Так считает гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом он заявил на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».


«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство («Россия сегодня» — ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — заявил Киселев.

По его словам, у президента есть конкретная концепция мира, и он не обязан договаривать все. Однако Киселев подчеркнул, что если Путина понимают, то осознают те процессы, которые происходят в мире.

Читайте также:

В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского
#россия
#человек
#путин
Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию
07 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/xbrchx

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.
Как сообщает издание «Интерфакс-Украина». Глава киевского режима намерен принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Перед началом мероприятия он заявил, что общение с прессой будет проходить только после проведения встреч. Некоторые эксперты полагают, что Зеленский прибыл в Будапешт для того, чтобы заручиться массовым заступничеством лидеров Евросоюза перед вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что Украина и Венгрия работают над соглашением, в котором было бы зафиксировано намерение Будапешта не препятствовать приглашению Киева в НАТО. Зеленский говорил, что в этом документе будет отражено мнение двух стран по различным спорным вопросам, в том числе ситуация с венгерским меньшинством на Украине.

Читайте также:

Зеленский обсудил с Трампом мир и сотрудничество после выборов

Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США

«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского
#сша
#украина
#эксперты
#мнение
#мероприятия
#венгрия
#нато
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
07 ноября 2024, 14:30

Фото: iStock/Iryna Imago

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин выразил сомнения относительно достоверности информации, опубликованной в газете Wall Street Journal, о намерениях команды Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, касательно Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине. Стало известно, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.

Окружение Трампа предложило создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта и обеспечить новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно отказаться от вступления в НАТО.

«В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах… Вбросов в газетах всегда много», — сказал Литвин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной.

WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине
WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине

Несмотря на активные обсуждения, сам Дональд Трамп пока не утвердил конкретный план и примет решение после консультаций с ключевыми помощниками.

Читайте также:

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Маск встретился с командой, занимающейся переходом власти в США

Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах
#дональд трамп
#нато
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной
07 ноября 2024, 14:19

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной. Так материал оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Ранее газета Wall Street Journal выпустила статью, где говорилось о том, что в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона.

Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.

«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — прокомментировал статью Песков.

Читайте также:

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать

Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
#сша
#украина
#план
#нато
#песков
#байден
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать
07 ноября 2024, 13:58

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Вице-президенту США Камале Харрис не стоит плакать из-за поражения на выборах на пост главы государства. Она безусловно является героической женщиной.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Америка ещё просто не созрела для того, чтобы избрать президентом женщину.

«Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — сказал президент Белоруссии.

«Бульдозером» он назвал Дональда Трампа, отдавая должное мужеству и напору, с которыми тот шёл к поставленной цели.

«Как бы я к нему ни относился, он молодец», — сказал глава государства о «старом-новом» американском президенте.

Ранее Лукашенко предложил вручить Трампу Нобелевскую премию, если тот выполнит свои предвыборные обещания и прекратит мировые военные конфликты, в том числе и на Украине.

Читайте также:

Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США

Президент Белоруссии назвал Трампа победителем выборов США
#военные
#президент
#лидер
#александр лукашенко
#трамп
#камала харрис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись
07 ноября 2024, 13:45

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Это означает, что после инаугурации Трамп и его супруга вновь вернутся в Белый дом, и 54-летняя Мелания снова будет часто представлена на официальных мероприятиях в роли первой леди. Однако в Сети широко обсуждается, что Мелания не слишком рада победе супруга на выборах. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Первая леди США


Экс-модель из Словении Мелания Трамп считается одной из самых красивых среди жен американских политиков. Однако пользователи Сети обращают внимание на то, что во время президенства Трампа ей не хватало искренней улыбки. Супруга бизнесмена и политика неизменно выглядела хмурой и недовольной. Она не подавала мужу руку, выходя из роскошного автомобиля, избегала физического контакта и даже не встречалась с ним взглядом. Таблоиды могли лишь догадываться, чем именно Трамп вновь разочаровал свою супругу.

Встреча с Путиным и окончание СВО за один день: эксперт объяснил, чем обернется победа Трампа на выборах президента США
Встреча с Путиным и окончание СВО за один день: эксперт объяснил, чем обернется победа Трампа на выборах президента США


Выступление Трампа после выборов


После предварительного оглашения результатов голосования Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел на сцену под песню «God Bless the U.S.A», а рядом с ним была его жена.

Она старалась выглядеть приветливо, но все равно казалась смущенной. Также было заметно, что Мелания не поддержала мужа в выборе цветовой гаммы: Трамп был в своем любимом темно-синем костюме и красном галстуке, тогда как миссис Трамп предпочла полностью серый наряд.

Политик искренне радовался успеху и, расчувствовавшись, обнял жену и позволил назвать ее первой леди.

Почему Мелания не поддерживает Трампа


Мелания Трамп и Дональд Трамп (Фото: РИА/Новости)

За месяц до выборов Мелания неожиданно высказалась в поддержку абортов, назвав их «основным правом всех женщин», в то время как Дональд Трамп придерживается противоположной точки зрения. Это не единственный случай ее политического «непослушания». Мелания не поддерживала Дональда ни во время его ареста весной 2023 года, ни на судебных слушаниях, ни в начале предвыборной гонки, а также после двух покушений летом и осенью 2024 года.

Под давлением политтехнологов она, наконец, согласилась записать короткое видео, в котором с характерным акцентом и отсутствующим выражением лица прочитала по телесуфлеру несколько фраз о необходимости выяснить правду о тех, кто пытался убить ее мужа.

После этого она вновь исчезла из медийного поля. Ее также не было рядом с Дональдом на ключевых выступлениях перед избирателями.

Слухи о разводе


Кстати, недавно в американскую прессу просочилась информация о возможных планах Мелании пересмотреть условия брачного договора и послебрачного соглашения. Слухи о разводе Трампов ходили еще с конца 2021 года. Говорили, что Мелания и Дональд Трамп давно живут раздельно и встречаются лишь на крупных семейных мероприятиях. Кроме того, ходили слухи, что Трамп якобы завел себе любовницу, однако никакого подтверждения этому нет.

«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным
«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным


Как в США приняли первую леди


Еще при первом президенстве Трампа Меланию в США восприняли довольно холодно. Ее часто называли «трофейной женой» и «самой дорогой эскортницей», пока Трамп не пригрозил прессе крупными исками за оскорбительные высказывания о своей супруге.

Общественность считала, что жена президента должна быть более активной и вовлеченной в жизнь страны, а не оставаться такой отстраненной и замкнутой. Бывшая помощница рассказала журналистам, что Мелании очень не нравилось жить в Белом доме. Она жаловалась на недостаток личного пространства и на то, что советники мужа постоянно заходят в жилые комнаты, где она могла быть даже в пижаме. Кроме того, ее утомляли пикетчики на пути к школе сына.

В какой-то момент в Сети даже завирусился хештег «Освободите Меланию» — до того несчастной она выглядела рядом с супругом.

Громкий скандал разразился после утечки разговора Мелании с подругой в преддверии Нового 2018 года, когда она жаловалась на то, сколько сил и времени потратила на украшение Белого дома к Рождеству, и на отсутствие признания её усилий. В сердцах Мелания отметила, что «вкладывает все силы в декорации», в то время как её саму критикуют за решения мужа.

Дональд Трамп и «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молчаливый протест Мелании Трамп


Аналитики отмечают, что бывшая модель иногда подвергала Дональда Трампа скрытым унижениям на публике. Она выбирала наряды для официальных мероприятий так, чтобы соблюдать протокол и при этом оставить явный намек. Например, многие запомнили закрытую блузу Мелании цвета фуксии с эффектным бантом, которую она надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года, после того как Трамп заявил, что любит хватать женщин за интимные места. Учитывая, что английское название банта «pussy bow» созвучно с первым словом из вышеупомянутой фразы, этот инцидент вызвал широкий резонанс.


В 2018 году Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, выбрав для этого недорогую парку с провокационной надписью на спине: «Мне правда все равно. А тебе?». На фоне активной критики миграционной политики Трампа, это заявление интерпретировалось как намек на её молчаливое несогласие с позицией мужа.

Читайте также:

Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс

В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»

В Госдуме ответили, повлияет ли победа Трампа на ход СВО
#сша
#победа
#политика
#дональд трамп
#скандал
#заявление
#выборы
#президент
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны
07 ноября 2024, 13:20

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине, передаёт информационное агентство БелТА.

«Если он сделает это, Минск направит петицию в Нобелевский комитет о присуждении Трампу премии», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также отдал должное мужеству и напору Трампа, которые тот проявил на пути к своей цели. Он назвал американского президента «мощью».

«Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», — сказал глава Белоруссии.

Читайте также:

Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США

Президент Белоруссии назвал Трампа победителем выборов США

Лукашенко: В планы России не входит нападение на Евросоюз через Белоруссию
#военные
#президент
#подвиг
#лукашенко
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
07 ноября 2024, 13:03

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

На выборах президента США лидерскую позицию занял Дональд Трамп. Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис была настолько поражена таким результатом, что отказалась выступать перед сторонниками. О том, как на триумф республиканца отреагировал действующий президент Джо Байден и почему Мария Захарова высмеяла Камалу Харрис расскажет «Радио 1».

Байден поздравил Трампа с победой на выборах


Действующий президент США Джо Байден связался с Трампом, поздравив республиканца с успехом на выборах. Он пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти. Поздравления Трампу направил и бывший президент США Джордж Буш-младший.

«Я приветствую Трампа как 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи»», — заявил Джордж Буш-младший.

Он также выразил слова благодарности Байдену и Харрис за их службу стране.


Байден объяснил проигрыш Харрис


Президент США Джо Байден также прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на выборах. Он объяснил ее неудачу тем, что ей пришлось вести предвыборную кампанию в сложных условиях и «возглавить историческую инициативу». Байден отметил, что Харрис продолжит свою работу и станет примером для будущих поколений.

Тем временем, сторонники Демократической партии обвинили Байдена в неудаче Камалы. Они указывают на то, что партия скрывала информацию о состоянии здоровья президента до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После этих дебатов Байден снял свою кандидатуру, и Харрис приняла на себя ответственность всего за три месяца до выборов.

Кроме того, в поражении Харрис многие усмотрели влияние так называемого «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз поделился фотографиями встреч Зеленского с политиками, которые впоследствии были исключены из политической жизни, среди которых оказались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов)

Реакция Харрис на победу Трампа


Харрис отказалась выступать перед своими сторонниками в Университете Говарда после новостей о своем поражении. Несмотря на это, сотни людей выстроились в очередь у здания университета, чтобы услышать речь вице-президента. Среди собравшихся было много молодых чернокожих американцев, некоторые из которых пришли в футболках с поддержкой Харрис.

Позже вице-президент подтвердила, что признает свое поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Она поблагодарила своих сторонников за поддержку несмотря на то, что результаты выборов оказались не такими, как она надеялась.


Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США

Харрис прощальную речь читала с экрана



Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента США.

Захарова отметила, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера, и приложила несколько фотографий в подтверждение своих слов.



В своей десятиминутной речи, произнесенной в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа, и пообещала мирную передачу власти. Она призвала сторонников не опускать руки и активно действовать. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью, добавив, что многие говорят о наступлении «темных времен» в США, но выразила надежду на то, что они ошибаются.

Читайте также:

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США

В России допустили радикальный ход Байдена
#сша
#президент
#джо владимир зеленский
#выборы
#статьи
#политика
#камала харрис
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемезов раскрыл эффективность Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot
07 ноября 2024, 13:01

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом условиях противодействия американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии проведения авиасалона Airshow China в Чжухае.
«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — заявил Чемезов.

По его словам, истребитель успешно выполняет поставленные задачи и применяет для этого новейшие средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Чемезов отметил, что на Airshow China будет продемонстрирована экспортная версия самолета Су-57Э.

Airshow China проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Оборонные предприятия России регулярно представляют там авиатехнику, авиационное вооружение, ракетные двигатели и многое другое.

Читайте также:

На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими

Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики

Истребитель Су-34: почему называют «Утёнком», история создания, работа в зоне СВО
#история
#работа
#вооружение
#предприятия
#сво
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Джабаров: планы Трампа не обязательно должны выполняться Россией
07 ноября 2024, 13:00

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы администрации Дональда Трампа по «заморозке текущей линии фронта».
В интервью зампред отметил, что планы команды Дональда Трампа не обязательно должны выполняться Россией. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах по созданию вдоль «украинской линии фронта» демилитаризованной зоны, но в то же время продолжению снабжения Киева оружием при условии отказа Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины. Наши задачи определены нашим верховным командующим, и их выполнение быстро даст результаты, если Трамп не повторит ошибки своего предшественника, поставляя вооружение в Украину», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее в своей предвыборной компании Тональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине может быть урегулирован за 24 часа. Для этого необходимо встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — заявлял Дональд Трамп.
Москва и Киев при этом сочли такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.

Читайте также:

Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс

Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
#москва
#конфликт
#дональд трамп
#вооружение
#план
#интервью
#мир
#нато
#путин
#киев
#украина
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников