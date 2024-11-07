Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Так считает гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом он заявил на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство («Россия сегодня» — ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — заявил Киселев.
По его словам, у президента есть конкретная концепция мира, и он не обязан договаривать все. Однако Киселев подчеркнул, что если Путина понимают, то осознают те процессы, которые происходят в мире.
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