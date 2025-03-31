Сервис для контроля за числом сим-карт станет доступен на «Госуслугах» 1 апреля

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С 1 апреля в 20:00 на портале «Госуслуги» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий россиянам проверять все номера, зарегистрированные на их имя. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Новый функционал покажет количество и типы сим-карт у каждого оператора, исключая необходимость обращаться в компании отдельно. Также вводится лимит в 20 номеров на человека (гражданина России) — при его превышении абоненты обязаны отказаться от лишних до 1 ноября.
Это ограничение направлено на борьбу с мошенниками, массово использующими «серые» сим-карты для обзвона.
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Это ограничение направлено на борьбу с мошенниками, массово использующими «серые» сим-карты для обзвона.
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«Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис «Сим-карты». (...) Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним», — сообщили в министерстве.МВД и Госдума предупредили о возможных временных сбоях в первые часы после запуска, но подтвердили техническую готовность платформы.
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Мария Моисеева