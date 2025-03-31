Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

Роман Ротенберг (Фото: Instagram* @rotenberg81)
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг начал «крыть» матом судью во время матча Кубка Гагарина против московского «Динамо». Нецензурные выражения тренера попали в прямой эфир платформы «Кинопоиск», транслировавшей игру.
Ротенберг возглавляет команду с января 2022 года и одновременно занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.
Ругательства начались в конце третьего периода, когда Ротенберг, эмоционально обсуждая спорный игровой эпизод, направился к судейской бригаде. Там он и обматерил арбитра Юрия Оскирко.
При этом СКА одержал победу в матче со счетом 5:3, сократив отставание в серии до 1-2.
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Ругательства начались в конце третьего периода, когда Ротенберг, эмоционально обсуждая спорный игровой эпизод, направился к судейской бригаде. Там он и обматерил арбитра Юрия Оскирко.
При этом СКА одержал победу в матче со счетом 5:3, сократив отставание в серии до 1-2.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева