Призыв «своих не бросаем» близок каждому россиянину, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Призыв «своих не бросаем» близок каждому россиянину. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
По мнению главы Российской Федерации, великая ценность заключается в том, что россияне чувствуют свою сплоченность. Путин подчеркнул, что граждане РФ во время испытаний проявляют подлинное братство.
На сегодняшний день слово «мы» наполняется особым объединяющим смыслом, заключил российский лидер.
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
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На сегодняшний день слово «мы» наполняется особым объединяющим смыслом, заключил российский лидер.
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
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Екатерина Коршунова