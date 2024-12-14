Путин предложил создать региональные аналоги проекта «Время героев»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Региональные программы по аналогии с проектом «Время героев» предложил создать глава государства Владимир Путин на XXII партийном съезде «Единой России». Президент подчеркнул, что рассчитывает на соратников и на их неформальный подход к вопросу.
«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе...» — сказал Путин.Он попросил партийцев об активном включении в работу над поставленной задачей.
Проект «Время героев» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны боевых действий. Он включает в себя различные образовательные программы.
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