Президент РФ поддержал Китай после трагического пожара в Гонконге

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге
Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.



В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер попросил передать родственникам погибших и пострадавшим слова поддержки и скорейшего выздоровления.

Путин подчеркнул, что глубоко сочувствует всем, кто пострадал в результате трагедии.

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг», — сказано в тексте.
