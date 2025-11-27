Президент РФ поддержал Китай после трагического пожара в Гонконге
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге
Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер попросил передать родственникам погибших и пострадавшим слова поддержки и скорейшего выздоровления.
Путин подчеркнул, что глубоко сочувствует всем, кто пострадал в результате трагедии.
«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг», — сказано в тексте.