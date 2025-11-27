Путин сравнил автопром Европы и Китая и назвал лидера гонки электрокаров
Путин: китайские электромобили сегодня опережают европейские
Китайские электромобили на данный момент превосходят европейские как по качеству, так и по цене. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.
По его словам, КНР сегодня выпускает продукцию, которая уже стала более конкурентоспособной, чем европейская, и электрокары — яркий пример этой тенденции.
Путин также заявил, что европейский автопром переживает спад, тогда как азиатские экономики продолжают расти. Президент подчеркнул: объёмы экономик стран Азии увеличиваются, в то время как экономика Европы постепенно «скукоживается».
Читайте также: