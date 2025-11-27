Путин сравнил автопром Европы и Китая и назвал лидера гонки электрокаров

27 ноября 2025, 19:26

Путин: китайские электромобили сегодня опережают европейские

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Китайские электромобили на данный момент превосходят европейские как по качеству, так и по цене. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.