«Чем раньше, тем лучше»: Путин заявил о стремлении к окончанию спецоперации на Украине
Путин надеется на скорое завершение СВО при выполнении целей РФ
Президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.
По его словам, чем быстрее это произойдёт, тем лучше.
«Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится — вы сказали рано или поздно — чем раньше, тем лучше», — сказал он.При этом глава государства подчеркнул, что окончание СВО возможно лишь при условии достижения Россией поставленных целей.
Ранее Путин отмечал, что одной из ключевых задач спецоперации является защита интересов людей, считающих Россию своей родиной, а также устранение причин возникшего кризиса.