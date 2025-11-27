«Чем раньше, тем лучше»: Путин заявил о стремлении к окончанию спецоперации на Украине

27 ноября 2025, 19:34

Путин надеется на скорое завершение СВО при выполнении целей РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.





По его словам, чем быстрее это произойдёт, тем лучше.





«Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится — вы сказали рано или поздно — чем раньше, тем лучше», — сказал он.