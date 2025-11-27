Путин заявил о готовности России к экономическому сотрудничеству с Европой
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва открыта к работе с европейскими странами, если они захотят восстановить экономические связи. Интервью с главой государства опубликовал «Номад ТВ».
По словам президента, Россия не против возобновления сотрудничества и готова работать с любыми странами Европы. Он подчеркнул, что условия взаимодействия будут учитывать текущие реалии. Путин добавил, что это не ограничивается отдельными направлениями и касается всех сфер экономического взаимодействия.
Ранее в ряде европейских стран обсуждались возможные пути восстановления связей с Россией, однако конкретные решения ещё не приняты. Глава государства отметил, что российская сторона открыта к конструктивным контактам при соблюдении существующих условий.
