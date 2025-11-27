Путин заявил о готовности России к экономическому сотрудничеству с Европой

27 ноября 2025, 18:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва открыта к работе с европейскими странами, если они захотят восстановить экономические связи. Интервью с главой государства опубликовал «Номад ТВ».