Президент РФ поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, которые поступают в российские вузы.
Это следует из поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое опубликовали на сайте Кремля.
Ещё уточнялась необходимость ввести и определить единые требования к уровню владения русским языком, который нужен для изучения некоторых образовательных программ. Также президент Российской Федерации упомянул важность определения требований к порядку проведения вступительного экзамена.
Кабмину поручили представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене. На нём абитуриенты и студенты из-за рубежа могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в РФ.
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Ещё уточнялась необходимость ввести и определить единые требования к уровню владения русским языком, который нужен для изучения некоторых образовательных программ. Также президент Российской Федерации упомянул важность определения требований к порядку проведения вступительного экзамена.
Кабмину поручили представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене. На нём абитуриенты и студенты из-за рубежа могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в РФ.
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Ольга Енгалычева