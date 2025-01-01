Путин поручил внедрить новые темы в «Разговоры о важном»

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Президент России Владимир Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в области поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года утвердил перечень поручений. Они были также представлены на сайте Кремля.
Помимо прочего в документе фигурирует поручение в министерству просвещения России и администрации президента. Им совместными усилиями необходимо обеспечить внесение изменений в проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном». В частности, дополнить их темами, посвящёнными популяризации среди подрастающего поколения русского языка и известным русским писателям.
Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
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Помимо прочего в документе фигурирует поручение в министерству просвещения России и администрации президента. Им совместными усилиями необходимо обеспечить внесение изменений в проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном». В частности, дополнить их темами, посвящёнными популяризации среди подрастающего поколения русского языка и известным русским писателям.
Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
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Анастасия Чинкова