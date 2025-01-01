Путин поручил вплотную заняться русским языком

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект Основ государственной языковой политики Российской Федерации. Согласно распоряжению главы государства, документ должен быть готов к 1 июня 2025 года.
Ещё через год, то есть к 1 июня 2026 года, должна быть разработана единая линейка учебников по русскому языку и литературе для общеобразовательных и специализированных школ. Кроме того, российский лидер поручил до 1 мая внести в Государственную думу проект закона «О языках народов РФ». С этим законопроектом должно быть сопряжено создание соответствующего государственного реестра.
На министерство просвещения РФ Владимир Путин возложил обязанность по внесению изменений в списки литературы, рекомендованной для внеклассного чтения. Туда должны быть включены произведения патриотической направленности.
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