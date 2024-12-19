Путин предложил Западу провести эксперимент с «Орешником»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир путин предложил экспертам с Запада самим определить объект в Киеве для поражения «Орешником».
В рамках Прямой линии президент Российской Федерации выразил своё мнение о западных экспертах, которые рассуждают об «Орешнике». Он предложил РФ и Западу провести «технологический эксперимент».
Владимир Путин сказал, что для такого эксперимента можно определить какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад стянет свои силы противовоздушной обороны (ПВО), а следом Россия бы нанесла удар.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что это была бы «высокотехнологичная дуэль».
Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.
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Владимир Путин сказал, что для такого эксперимента можно определить какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад стянет свои силы противовоздушной обороны (ПВО), а следом Россия бы нанесла удар.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что это была бы «высокотехнологичная дуэль».
Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.
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Ольга Енгалычева