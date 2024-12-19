Владимир Путин о ядерной доктрине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил о новых военных угрозах, связанных с появлением систем ПРО, которые могут перерасти в серьезные опасности для России.
Президент отметил, что повышение ответственности неядерных государств, участвующих в агрессии против России совместно с ядерными державами, также вызывает озабоченность. Он подчеркнул, что в случае создания угроз для союзников, включая союзное государство Беларусь, это будет рассматриваться как угроза для самой России.
Прямая линия с президентом проходит в прямом эфире. Она совмещена с большой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Все жители России смогут задать свои вопросы главе государства, и сбор обращений будет продолжаться до завершения мероприятия. В этом году впервые в обработке сообщений будет задействован искусственный интеллект. Аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы президенту.
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