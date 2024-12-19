Путин сообщил о количестве подбитой бронетехники в Курской области в 2024 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Количество подбитой бронетехники в Курской области в этом году равно количеству всей подбитой техники на всех направлениях СВО в 2023 году. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства сообщил, что украинским военным не было смысла заходить в Курскую область.
Российский лидер представляет, когда регион будет полностью освобождён, но точную дату он сказать не может — так Путин ответил на вопрос, заданный жительницей Курской области во время прямой линии.
Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.
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Российский лидер представляет, когда регион будет полностью освобождён, но точную дату он сказать не может — так Путин ответил на вопрос, заданный жительницей Курской области во время прямой линии.
Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.
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Анастасия Ларина