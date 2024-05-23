Путин посетит Узбекистан с официальным визитом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 26-27 мая с государственным визитом прибудет в Узбекистан. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Говоря о предстоящих заграничных поездках Путина, он указал на визит в Белоруссию, который назначен на 23-24 мая, и поездку в Узбекистан в воскресенье-понедельник.
В четверг 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию. В Кремле он встретился с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсудят перспективы и состояние двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. После переговоров встреча продолжится в формате рабочего завтрака. А по итогам состоится подписание документов.
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Анастасия Чинкова