Стало известно, почему Трамп ждёт решения по Украине к 27 ноября

23 ноября 2025, 13:50

Трамп намерен получить ответ Украины по мирному плану до Дня благодарения

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

К 27 ноября президент США Дональд Трамп хочет получить от Украины положительный ответ по мирному плану. Об этом сообщает немецкая газета Bild.





Эта дата совпадает с Днём благодарения — одним из главных национальных праздников в Соединённых Штатах. Издание указывает, что для американского лидера достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта к этому дню будет иметь символическое значение. День благодарения традиционно олицетворяет сплочённость и примирение.

«Именно к семейному празднику, по его желанию, на мировую арену вернётся мир — символический «Праздник благодарности за мир», — сказано в публикации.

