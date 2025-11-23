Стало известно, почему Трамп ждёт решения по Украине к 27 ноября
Трамп намерен получить ответ Украины по мирному плану до Дня благодарения
К 27 ноября президент США Дональд Трамп хочет получить от Украины положительный ответ по мирному плану. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Эта дата совпадает с Днём благодарения — одним из главных национальных праздников в Соединённых Штатах. Издание указывает, что для американского лидера достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта к этому дню будет иметь символическое значение. День благодарения традиционно олицетворяет сплочённость и примирение.
«Именно к семейному празднику, по его желанию, на мировую арену вернётся мир — символический «Праздник благодарности за мир», — сказано в публикации.Ранее в Конгрессе США обратились к Владимиру Зеленскому с призывом принять мирный план по Украине.