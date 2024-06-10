Президент России обсудил Украину с лидером Бразилии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поговорил с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону, обсудив и конфликт на Украине.
Заявление появилось в официальном Telegram-канале Кремля. Путин пояснил предвыборные подходы России в связи с конференцией в Швейцарии.
В свою очередь, президент Бразилии сообщил об усилиях по созданию условий для переговоров, которые устраивали бы и Россию, и Украину.
В конце мая главы МИД КНР Ван И и советник лидера Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине. По их мнению, она должна устраивать как Киев, так и Москву. Документ с призывом стал первым по спецоперации, подписанным КНР.
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В свою очередь, президент Бразилии сообщил об усилиях по созданию условий для переговоров, которые устраивали бы и Россию, и Украину.
В конце мая главы МИД КНР Ван И и советник лидера Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине. По их мнению, она должна устраивать как Киев, так и Москву. Документ с призывом стал первым по спецоперации, подписанным КНР.
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Алёна Самарева