Путин раскрыл, как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия на Украину

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может дать аналогичный ответ на поставки дальнобойного вооружения Киеву и разрешение использовать его для ударов по территории РФ.
«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять дальнобойное оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что в конечном итоге Россия оставляет за собой право действовать аналогичным образом, а это путь к очень серьёзным проблемам, отметил глава российского государства.
В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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