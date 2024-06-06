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Российскую Федерацию не сломить вводимыми против неё санкциями, поскольку она построена как сверхдержава. Такое заявление сделал президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава», — сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Он отметил, что Россия обладает энергией, природным газом, промышленными мощностями, заводами и рабочими.
В России неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственной несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Алина Юрчак