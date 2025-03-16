Вучич рассказал о последствиях акции протеста с пострадавшими в Сербии

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В ходе субботних протестов в Сербии пострадали 56 человек. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступивший с обращением по итогам акций. Слова его выступления передает RTS.
Вучич уточнил, что полиция задержала 22 участника протестов. Он также прокомментировал расхождения в оценке числа демонстрантов: по данным МВД, на улицы вышли около 107 тысяч человек, тогда как Вооружённые силы Сербии сообщили о 88 тысячах.
Президент отверг обвинения в использовании звуковой пушки против протестующих, назвав их «позорными», и отметил, что акция протеста сопровождалась «огромной негативной энергией».
Поводом для протестов стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшее жизни 15 человек. Тогда студенты обвинили власти в коррупции при строительстве объекта, что спровоцировало регулярные митинги.
Крупнейшая из таких акций началась 15 марта в Белграде.
28 января Вучич заявлял, что массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.
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Президент отверг обвинения в использовании звуковой пушки против протестующих, назвав их «позорными», и отметил, что акция протеста сопровождалась «огромной негативной энергией».
Поводом для протестов стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшее жизни 15 человек. Тогда студенты обвинили власти в коррупции при строительстве объекта, что спровоцировало регулярные митинги.
Крупнейшая из таких акций началась 15 марта в Белграде.
28 января Вучич заявлял, что массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.
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Мария Моисеева