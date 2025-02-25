Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич признался, что голос его страны в Генассамблее ООН за поддержку западной резолюции по Украине был ошибкой. Об этом глава страны заявил в эфире TV Happy.
«Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — признался Вучич.
За данную ошибку президент взял на себя ответственность и извинился перед гражданами страны. Он отметил, что представители Белграда должны были воздержаться от голоса, как это и было сделано с американской резолюцией.
Напомним, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. В ее поддержку свой голос отдали 63 страны, в том числе и Сербия. Воздержались от голосования 65 государств. Против выступили 18 стран, в числе которых Израиль, Венгрия, Россия и США.
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Иван Мусатов