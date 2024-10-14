Президент Сербии Вучич поднял флаг России на матче Лиги наций

Фото: сайт Кремля
Сербский президент Александр Вучич поднял шарф с объединенными флагами России и Сербии во время матча сербов против сборной Швейцарии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. Соответствующее видео выложили в соцсетях.
По итогам матча сборная Сербии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, президенту Сербии Александру Вучичу угрожает серьезная опасность, что подтвердили российские спецслужбы. Об этом сообщил зампред сербского правительства Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона». Он отметил, что действительно существуют угрозы президенту Вучичу. Однако службы безопасности Сербии достаточно сильны и профессиональны, поэтому им точно удастся справиться с задачей сохранения безопасности главы государства.
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